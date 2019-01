NAJWIĘKSZE SKANDALE w brytyjskiej Rodzinie Królewskiej

80 lat skandali

Właściwie od początku krótkiego panowania Edwarda VIII Windsora, czyli od 1936 roku, rozpoczęła się historia głośnych skandali w brytyjskiej Rodzinie Królewskiej. Przeważnie ich tło stanowiły zdrady i romanse, do których z czasem dołączyły rozpustne przyjęcia, a nawet orgie. Mimo że Dwór Królewski część rewelacji starał się zdementować, zawstydzające szczegóły i tak wyszły na jaw. Jedno jest pewne - im bliżej współczesności, tym afery stawały się bardziej pikantne. Oczywiście, co za tym idzie, opinia publiczna stawała się coraz to bardziej tolerancyjna - do tego stopnia, że ostatnie ekscesy księcia Harry'ego zostały mu łatwo i szybko wybaczone.