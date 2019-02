Na Punk Feście w Krakowie zagra Evil Conduct z Holandii

Holenderski zespół Evil Conduct powstał w 1984 r. Początki nie były jednak łatwe. Kapela wydała demo, ale zagrała zaledwie kilka koncertów. Potem na kilka lat praktycznie zawiesili działalność, choć oficjalnie zespół się nie rozpadł. Powrócili na scenę w 1998 r., a w 2000 r, wydali swój pierwszy album "Sorry …. No" w wytwórni Skanky'Lil Records. Płyta okazała się początkiem ich muzycznego sukcesu. Zaczęli koncertować i regularnie wydawać płyty. W 2002 ukazało się wydawnictwo „Eye For An Eye” (Knock Out Records), w 2007 – „King Of Kings” (Knock Out Records), w 2010 – „Rule O.K” (Randale Records), w 2012 – „Working Class Anthems” (Randale Records) i w 2014 – „Today's Rebellion” (Randale Records). Z czasem zespół zyskał miano legendy muzyki Oi! Najpopularniejsze dwa utwory zespołu Evil Conduct - „That Old Tattoo” i „Working Class Heroes” mają na Youtube ponad 3,3 mln wyświetleń.

16 marca zespół wystąpi w klubie Kwadrat w Krakowie (ul. Skarżyńskiego 1) podczas Punk Festu. Przed Holendrami zagrają takie kapele jak: Lion’s Law, Bad Co. Project, La Inquisición, Aggressive, Saints&Sinners, Arch Rivals, Svetlanas oraz Lazy Class

Koncerty rozpoczną się o godz. 16. Bilety: przedsprzedaż – 99 zł pierwsze 300 sztuk, następne bilety – 120 zł, w dniu koncertu – 130 zł. Bilety kolekcjonerskie do nabycia w:

Klub Kwadrat, ul. Skarżyńskiego 1

Metal Shop, ul. Długa 17

Klub Dziekanat, ul. Pędzichów 23

Klub Lochness, ul Warszawska 15

Płyty Winylowe, ul.Dobrego Pasterza 100

Sklep Muzyczny ALL, ul. Mickiewicza 14, Katowice

