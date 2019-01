Na pewno mieliście to na swoim pulpicie - kultowe tapety systemu Windows. Wiecie, jakie miejsca przedstawiają?

Największe zagrożenia dla zdrowia w 2019 roku. Zobacz, co jest dla nas najgroźniejsze!

ak

Co jest największym zagrożeniem dla zdrowia w 2019 roku? Światowa Organizacja Zdrowia wskazała 10 takich czynników, a niektóre z nich na pewno was zaskoczą. Niestety, większość z nich dotyczy także Polski i możemy obserwować je na co dzień. Sprawdź, co najbardziej zagraża naszemu...