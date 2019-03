Muzeum Auschwitz apeluje: szanujcie pamięć ofiar i nie pozujcie na torach kolejowych

Pogoda. Piątek będzie przyjemny, weekend ze zmienną pogodą

W piątek jedynie na wschodzie spadnie słaby deszcz. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, 15 w Krakowie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmieniających się. Sobota w ca...