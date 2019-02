Mucharz. Protest mieszkańców Jaszczurowej przeciw likwidacji szkoły

Rodzice dzieci w Jaszczurowej (gm. Mucharz) stanęli w obronie tutejszej szkoły podstawowej. Ich zdaniem, działania podjęte przez wójt Renatę Galarę doprowadzą do likwidacji tej placówki w wiosce. Sprawa przyszłości szkoły w Jaszczurowej budzi coraz większe emocje.

W tej chwili uczy się tam 111 dzieci i młodzieży, ale 46 z nich to uczniowie gimnazjum, które wygaśnie z końcem tego roku szkolnego. To oznacza, że w następnym w placówce będzie uczyć się niespełna 70 dzieci. Rodzice w Jaszczurowej obawiają się, że zmniejszenie liczby uczniów jest właśnie pretekstem dla władz gminy do likwidacji tej szkoły. Ma o tym także świadczyć powołanie przez panią wójt komisji złożonej z urzędników, radnych i dyrektorów szkół, która miała przygotować raport o stanie gminnej oświaty z wnioskami, jakie podjąć działania, by ograniczyć ciągle rosnące nakłady z budżetu gminy na ten cel. Jak podkreśla wójt, nie chodziło tylko o szkołę w Jaszczurowej.

Jednym z wniosków raportu jest jednak przekształcenie tej placówki w filię szkoły w Mucharzu lub w Świnnej Porębie. Urzędnicy gminni wyliczyli także, że utrzymanie placówki kosztuje ok. 2,2 mln zł rocznie, z czego gmina z własnego budżetu dokłada 1,1 mln zł. - Rzecz w tym, że przedstawione koszty dotyczą sytuacji, gdy szkoła obejmowała podstawówkę i gimnazjum - zauważają rodzice. - Od 20 lat ciągle tylko słyszymy, że jej prowadzenie jest nieopłacalne, niezależnie, czy uczy się w niej 100 czy 200 dzieci - dodają.

Przypominają, że do szkół w Świnnej Porębie i Mucharzu także dokłada się duże środki. - Dlaczego oszczędności szuka się tylko kosztem naszej szkoły? - denerwują się mieszkańcy Jaszczurowej. W miniony poniedziałek odbyło się tam spotkanie z udziałem rodziców, części radnych i dyrekcji szkoły. - Przy tej okazji pojawiły się różne pomysły dotyczące zwiększenia dochodów szkoły - podkreśla jeden z rodziców. Placówka mogłaby zarabiać przyjmując obozy letnie i zimowe, wynajmować pomieszczenia na różne wydarzenia.

Rodzice zwracają uwagę także na fakt, że w tutejszej podstawówce jest liczna grupa dzieci, która ma orzeczenie, zgodnie z którym mogą uczyć się w mniejszych klasach. W sytuacji, gdyby zostały przeniesione do Świnnej czy Mucharza takiej możliwości by nie miały. Szkoły musiałyby znaleźć dla nich dodatkowych nauczycieli, co przecież także wiąże się z kosztami. Mieszkańcy Jaszczurowej liczą na radnych. Podkreślają, że szkoła w ich wiosce to nie tylko miejsce edukacji, ale także ważna część życia lokalnej społeczności.

Według Michała Bednarczyka, jednego z radnych, w tej chwili trudno przesądzić, jakie będzie stanowisko rady. Także ma wątpliwości co do wyliczeń urzędu w sprawie kosztów utrzymania szkoły. Ponadto uważa, że wcześniej gmina mogła podjąć kroki, które pozwoliłyby zapobiec obecnej sytuacji. - Obecnie wygląda na to, że urząd nie patrzy na interes dzieci i mieszkańców Jaszczurowej, tylko ma na uwadze kilka etatów nauczycielskich - uważa Michał Bednarczyk.

Wójt Renata Galara przekonuje, że nigdy nie planowała zamknięcia szkoły i jest otwarta na rozmowy z rodzicami. Nie ukrywa jednak, że gminie trudno będzie utrzymać tę podstawówkę w dotychczasowym kształcie. Proponuje utworzenie filii, w której prowadzona byłyby „zerówka” oraz klasy I - III. Podpiera się danymi demograficznymi. W ostatnich sześciu latach w Jaszczurowej urodziło się 40 dzieci. W 2017 roku tylko 4. Zdaniem urzędników za kilka może okazać, że klasy będą liczyły po kilkoro dzieci. - Proponuję także podjęcie przez radę uchwały intencyjnej, że do końca tej kadencji szkoła ta nie zostanie zlikwidowana - mówi Renata Galara. Rozstrzygająca sesja musi odbyć się przed 28 lutego.

Najpierw musi być uchwała intencyjna

Likwidacja szkoły przebiega w kilku etapach. Pierwszy to podjęcie przez radę gminy zamiaru likwidacji szkoły, co zgodnie z ustawą o systemie oświaty musi nastąpić najpóźniej do końca lutego danego roku, czyli na sześć miesięcy przed terminem likwidacji. Informacja o uchwale trafia następnie do kuratora oświaty, który może wydać zgodę lub nie na likwidację szkoły. W pierwszym przypadku w kolejnym etapie rada podejmuje już właściwą uchwałę dotyczącą likwidacji.

Ponad 100 lat szkolnictwa

Początki szkolnictwa w Jaszczurowej datują się na 20 listopada 1917 r. Naukę w tym dniu rozpoczęło 80 uczniów z Jaszczurowej i przygranicznych Brzezin. W 1919 r. wybudowano budynek gminny, w którym umieszczono szkołę. Budynek składał się z izby szkolnej o powierzchni 41,6 m kw. i mieszkania dla nauczyciela 32,6 m kw. Obecny budynek oddano do użytku w 1987 r. Ma 910 m kw. powierzchni.

