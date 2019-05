Mieszkaniec Andrychowa rozpalił ognisko w niezamieszkałym domu

Dyżurny andrychowskego komisariatu otrzymał zgłoszenie o palącym się budynku w centrum miasta. Na miejsce, gdzie trwała już akcja gaśnicza zostali skierowani policjanci, którzy przystąpili do ustalania szczegółów tego zdarzenia. Jak wynika z ustaleń mundurowych, obecny na miejscu 55-letni mieszkaniec Andrychowa wtargnął do niezamieszkałego budynku i rozpalił wewnątrz ognisko. Oszacowano, że zniszczył posadzkę za kwotę ok. 100 zł.

Wydobywający się z budynku dym zauważyły przechodzące osoby, które poinformowały służby. 55-laletk został zatrzymany i usłyszał zarzut naruszenia miru domowego, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do roku. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Jednocześnie prowadzone jest w tej sprawie postępowanie w związku z popełnionym przez mężczyznę wykroczeniem tj. uszkodzeniem mienia.

WIDEO: Trzy Szybkie. Jerzy Lackowski: Należy zmienić Kartę Nauczyciela