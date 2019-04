Mechanik ze szkoły - wadowickiego Gorzenia pokonał 300 rywali

W eliminacjach do konkursu wzięło udział 900 chętnych. Do finału zakwalifikowano 30 zespołów 2-osobowych. Konkurs rozpoczął się w czwartek 25 marca. Grzegorz Korus oraz Grzegorz Zwieńczak zajęli bardzo wysoką, bo aż 7 lokatę.

Następnego dnia uczniowie z Wadowic nie mieli już sobie równych i w kolejnym turnieju (25 Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej) Grzegorz Korus (uczeń klasy 3 Technikum Pojazdów Samochodowych) zajął 1. miejsce i zgarnął całą finałową pulę nagród.

Formuła tego turnieju realizowana była w następujący sposób: uczestnicy podzieleni według kategorii szkół – technikum i szkoła branżowa I stopnia zmagali się z częścią pisemną. Następnie jury wyłoniło po trzech najlepszych uczniów z każdego typu szkoły, którzy to przystąpili do drugiego etapu turnieju – zmagań praktycznych. W części praktycznej uczniowie mieli do czynienia nie tylko z ogromem wiedzy praktycznej, dotyczącej elektroniki samochodowej, pomiarów warsztatowych i silników spalinowych, ale również z presją czasu, gdyż ocenie podlegała poprawność i dokładność wykonania ćwiczenia oraz czas ich realizacji. Grzegorz, aby dotrzeć do finału musiał pokonać 300 uczestników. Jego główną przeszkodą był test, w którym pojawiały się pytania: Czego dotyczy pojęcie prekondycjonowanie? Do czego służy Układ Taylora – Lanchestera? Jaki to układ VANOS? Ponadto zakres materiału dotyczył działów: mechanika, elektronika, hydraulika. Sam finał polegał na rozwiązaniu zadań praktycznych przy panelach dydaktycznych – symulatorach układów, występujących w rzeczywistych pojazdach samochodowych (takie same panele są wykorzystywane podczas zajęć w naszej szkole). Grzegorz poradził sobie ze wszystkim doskonale!

Opiekunowie i nauczyciele CKZiU nr 2 w Wadowicach nie szczędzą pochwał:

- Pojechaliśmy zobaczyć jak wygląda konkurs i zastanowić się na przyszłość jak przygotowywać uczniów do kolejnych edycji. Tymczasem okazało się, że nasi uczniowie są świetni w swojej dziedzinie. Ich wiedza i umiejętności praktyczne pokazują, że kształcimy na bardzo wysokim poziomie i możemy rywalizować z najlepszymi! A co najważniejsze - pokonujemy ich - podkreśla nauczyciel Tadeusz Szpila.

Zwycięzca jest skromny.

- Turniej jak dla mnie był na średnim poziomie: ani łatwy ani trudny - mówi Grzegorz Korus. - W szkole świetnie przygotowują tu do egzaminów, konkursów. Udział w stażach wakacyjnych również przyczynił się do poszerzenia mojej wiedzy i zdobycia doświadczenia w rzeczywistych warunkach pracy. W przyszłości planuję studia na Politechnice. Jeszcze nie wiem gdzie, bo to dopiero trzecia klasa, ale chciałbym pogłębiać wiedzę w budowie maszyn, ze wskazaniem na pojazdy, może silniki. Mój młodszy brat jest zachwycony szkołą, do której chodzę i również chce uczyć się w zawodzie Technik pojazdów samochodowych - dodaje.

Również wicedyrektor nie kryje zadowolenia:

- Nasza szkoła, CKZiU nr 2 w Wadowicach, dzięki zaangażowaniu w edukację młodzieży i doposażeniu pracowni w najnowsze sprzęty, przyczynia się do osiągania sukcesów. Pierwsze miejsce w Polsce dla naszego ucznia tylko utwierdza w przekonaniu, że wydatki były słuszne i potrzebne, a inwestycja się opłaciła” - podsumowuje dr inż. Marcin Matyjasik.

Tekst przygotowała Joanna Matyjasik

