Matura 2019 z matematyki ODPOWIEDZI podstawa. Co będzie na maturze z matematyki? ARKUSZ CKE, ROZWIĄZANIA 7.05

Oznacza to, iż maturzyści powinni samodzielnie wykonać wszystkie działania i udowodnić swój tok rozumowania.

Matura z matematyki podstawowej składała się 3 typów zadań. Pierwszy z nich to zadania zamknięte. Spośród czterech odpowiedzi tylko jedna była prawidłowa. Następne były zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. To znaczy, że uczniowie po wykonaniu zadań musieli podać uzasadnienie swojego rozwiązania. Ostatni typ polegał na rozwiązaniu zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi.

W ubiegłym roku podczas matury z matematyki na poziomie podstawowym maturzyści musieli wykonać 34 zadania, na których rozwiązanie mieli 170 minut. W sumie do zdobycia było 50 pkt.

We wtorek, 7 maja o godzinie 9, uczniowie napiszą matematykę na poziomie podstawowym. O godzinie 14 zaplanowano język łaciński i kulturę antyczną - poziomy podstawowy i rozszerzony.

Terminy dodatkowych matur

Uczniowie, którzy otrzymali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, będą go zdawać od 3 do 19 czerwca.