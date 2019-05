Matura 2019 POLSKI rozszerzenie Odpowiedzi, Arkusz CKE 6 05 Co będzie na mturze z j. polskiego?

MATURA 2019 z języka polskiego poziom podstawowy

W poniedziałek, 6 maja uczniowie liceów i techników przystąpią do egzaminu maturalnego. W Krakowie maturę pisać będzie 10 601 uczniów, w tym 2203 osoby przystąpią do niej ponownie, aby poprawić wynik z poprzednich lat. Egzaminy maturalne będą trwać prawie miesiąc – do 25 maja. Obejmują część ustną i pisemną. Uczniowie mogą zdawać przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.