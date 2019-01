Mateusz Klinowski najbardziej rozpoznawalną twarzą ruchu Roberta Biedronia w Małopolsce

W środę 30 stycznia 2019 roku na krakowskim rynku prezentowali się koordynatorzy odpowiedzialni za tworzenie struktur partii Robert Biedronia w Małopolsce. Tworzona partia ma koordynatora na każdy okręg wyborczy, a oprócz tego koordynatorów powiatowych. Jak zapewniają małopolscy koordynatorzy, do tej pory zgłosiło się się do nich 250 sympatyków, ale o tym, ilu z nich zostanie członkami nowego ugrupowania będzie wiadomo po konwencji, która odbędzie się 3 lutego w Warszawie. Wtedy ruszą zapisy do partii Roberta Biedronia.

W Małopolsce tworzą ją głównie osoby związane do tej pory m.in. z Ruchem Palikota i ruchami lewicowymi, ale też ludzie, którzy do tej pory daleko byli od polityki. Najbardziej rozpoznawalną twarzą tego środowiska jest Mateusz Klinowski, do niedawna burmistrz Wadowic, który z Robertem Biedroniem współpracuje od wielu lat. I jak nam powiedział, nie wyklucza startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo chce wesprzeć Roberta Biedronia. - Czy będzie to pierwsze czy ostatnie miejsce na liście, nie ma to żadnego znaczenia – zapewnił Mateusz Klinowski.

W Krakowie Robert Biedroń pojawi się 14 lutego. Wtedy będzie więcej wiadomo, jak jego partia będzie działać w naszym regionie.

POLECAMY - KONIECZNIE SPRAWDŹ: