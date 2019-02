Małopolskie koleje spóźniają się na potęgę. Gorsze tylko Intercity

Przeciętne opóźnienie pociągów w Polsce wynosi 16 minut i 6 sekund. Tak wynika z raportu Urzędu Transportu Kolejowego za ostatni kwartał 2018 r. Na czas dojeżdża 81,29 proc. małopolskich pociągów i tylko 72,53 proc. PKP Intercity.

- Główną przyczyną opóźnień jest modernizacja na kolei, czyli trwające równolegle prace na liniach od stacji Kraków Główny w kierunkach na wschód i zachód - twierdzi Krzysztof Brandys, prezes Stowarzyszenia Stacja Chrzanów. - To mocno utrudnia ruch pociągów, który teraz odbywa się po jednym, czynnym torze.

Czas opóźnień wygląda w raportach katastrofalnie. Według grupy fejsbukowej „Opóźniony pociąg na dziś”, pociąg relacji Kraków-Warszawa był 24 września 2018 roku opóźniony aż o ponad 429 minut.

Remonty torów trwają w całej Polsce, ale w Krakowie odbywają się w kilku newralgicznych miejscach. Np. na trasie Kraków Główny-Bieżanów dobudowuje się tory Szybkiej Kolei Miejskiej, między Miechowem a Balicami kolejarze naprawiają awarię sterowania, a w Płaszowie remontują dworzec.

Z transportu kolejowego korzystają w Małopolsce miliony ludzi rocznie - pracownicy, uczniowie, studenci, turyści. Wielu codziennie dojeżdża pociągami. Z aktualnych danych UTK wynika, że w 2018 roku sama spółka Koleje Małopolskie (podległa samorządowi wojewódzkiemu) miała prawie 6,5 mln pasażerów. Coraz częściej skarżą się jednak na opóźnienia pociągów.

- Teraz to jak los na loterii: albo zdążę do pracy, albo się spóźnię, nigdy nie wiem, czy pociąg przyjedzie zgodnie z rozkładem - narzeka jedna z pasażerek, która dojeżdża z Krzeszowic do pracy w Krakowie.

Również nasz dziennikarka doświadczyła na własnej skórze braku punktualności Kolei Małopolskich. Kilka miesięcy temu jechała z Krakowa do Oświęcimia. Chociaż była na pierwszej stacji, z której ruszał pociąg, to już na starcie miał 45 minut opóźnienia. - Późny wieczór, ludzie zmęczeni, a nikt nawet nie podał powodu opóźnienia - opowiada.

Pasażerowie skarżą się, że gdy po długim oczekiwaniu na połączenie, dodzwonią się w końcu do punktu obsługi klienta, to w słuchawce słyszą tylko, że powód opóźnienia nie jest znany.

Duże poślizgi w rozkładach jazdy pociągów powodują, że wiele osób rezygnuje z podróży koleją. Przesiadają się do autobusów lub własnych samochodów. Dzięki temu mają przynajmniej gwarancję, że nie będą tkwić na peronie bez żadnej informacji.

Wszystko wskazuje, że sytuacja nie poprawi się w najbliższym czasie. - Remont odcinka E30, czyli linii Kraków-Katowice, jest już opóźniony o pół roku - zauważa Krzysztof Brandys. I przypomina, że pierwotnie ta linia miała być zmodernizowana i oddana do użytku w... 2013 r.

O plagę opóźnień pociągów i niechlubne drugie miejsce w kraju Kolei Małopolskich zapytaliśmy poprzednie i obecne władze spółki. Były prezesa Grzegorz Stawowy odmówił komentarza ze względu na obowiązujący go zakaz konkurencji. W firmie i Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, który nadzoruje jej działalność, nikt nie udzielił nam odpowiedzi. Póki co więc Krzysztof Brandys radzi „zacisnąć zęby” i czekać na zakończenie wszystkich modernizacji. To powinno nastąpić w 2020 roku, wtedy też usprawni się ruch kolejowy w Małopolsce i zniknie większość opóźnień.

POLECAMY - KONIECZNIE fSPRAWDŹ:

FLESZ: PIT 2019 - rozliczenie będzie jeszcze prostsze