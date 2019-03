Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego zachodu i zachodu oraz możliwe burze. Ostrzeżenie obowiązuje od soboty od godz. 11 do niedzieli do godz. 6 na terenie powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.

Wojciech Matusik / Polskapresse Gazeta Krakowska