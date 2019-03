Małopolska zachodnia. Szkoły gotowe do strajku, a co będzie z dziećmi?

Większość szkół i przedszkoli w regionie jest gotowa przystąpić do strajku, jeśli do niego dojdzie. Tymczasem w urzędach trwają gorączkowe narady, jak w tym czasie zapewnić opiekę dzieciom i młodzieży.

Według danych Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Oświęcimiu w zapowiedzianym od poniedziałku, 8 kwietnia, strajku na jego terenie gotowych jest wziąć udział 93 proc. szkół i przedszkoli. Tak wynika z referendów, jakie zostały przeprowadzone w poszczególnych placówkach, tj. przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich.

- W samym Oświęcimiu na 26 placówek gotowość do wzięcia udziału w strajku zgłosiły wszystkie - mówi Grzegorz Stańczyk, prezes oświęcimskiego Oddziału ZNP.

Nie oznacza to, że gremialnie wszyscy nauczyciele zgłosili chęć uczestnictwa w tej formie protestu. Tak czy inaczej, większość szkół będzie nieczynna. Rodzice martwią się, co w tym czasie będzie z ich dziećmi. - Nie mam pojęcia, co zrobię. Razem z mężem pracujemy do godzin popołudniowych. Nie ma mowy, żeby syn na cały dzień miał zostać sam w domu, a babcia mieszka daleko - martwi się Marzena Wójcik z Oś­wię­cimia, mama 8-letniego Wojtka.

Barbara Rokowska, dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli w Oświęcimiu zapewnia, że na bieżąco rozmawia z dyrektorami o tym, jak zapewnić uczniom opiekę w czasie strajku. - W jakiej to będzie formie okaże się dopiero w poniedziałek, 8 kwietnia, gdy będzie wiadomo, ilu nauczycieli nie przystąpi ostatecznie do pracy - mówi Barbara Rokowska.

Nie ukrywa, że sytuacja jest bardzo trudna i dotyczy to również możliwości przeprowadzenia egzaminów końcowych w gimnazjach i szkołach podstawowych. - Mamy nadzieję, że do tego strajku nie dojdzie - dodaje szefowa zarządu miejskich placówek oświatowych.

Także w gminie wiejskiej Oświęcim większość placówek wyraziła gotowość udziału w strajku. Wynik na TAK dało referendum m.in. w Szkole Podstawowej w Brzezince. - Dzieci są najważniejsze, zrobimy wszystko, żeby zapewnić im właściwą opiekę - zapewnia Beata Herman, zastępca dyrektora.

W powiecie wadowickim już wiadomo, że strajkować będzie większość szkół. Wśród nich są zarówno te duże z miast, jak i małe z sołectw. Strajkować ma m.in. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach, wsi leżącej w gminie Tomice. Andrzej Zieliński, dyrektor tej placówki, nie ukrywa, że stoi przed sporym problemem. Będzie musiał przekonać rodziców, by pozostawili swoje dzieci w domach, a tym, które będą musiały kilka godzin spędzić w szkole, jakoś zorganizować zajęcia.

- Szczerze mówiąc, to nie wiem jeszcze co zrobimy w sytuacji strajku. Mamy jeszcze kilka dni, by się nad tym dobrze zastanowić - przyznaje dyrektor Zieliński. - Taka a nie inna decyzja zapadła podczas referendum i musimy się jej podporządkować - dodaje.

W Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Andrychowie mają już przygotowany awaryjny plan działania na wypadek strajku.

W gm. Andrychów, gdzie do strajku przystąpią wszystkie szkoły, panuje spokój. - Jestem po spotkaniu z dyrektorami. Zapewnimy uczniom bezpieczeństwo, jeśli do strajku dojdzie - zapewnia Andrzej Szafrański z Gminnego Zarządu Oświaty.

Strajkować w gminie nie chce ok. 2 - 3 proc. nauczycieli i to właśnie oni mają zająć się uczniami. Lekcji nie będzie, tylko jakieś ogólne zajęcia.

Fakty

Od 8 kwietnia do odwołania

Ewentualny strajk nauczycieli rozpocznie się 8 kwietnia i nie wiadomo do kiedy potrwa. Jak zapowiada Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego - do odwołania. O tym czy placówki wezmą w strajku udział rozstrzygali sami nauczyciele w referendach strajkowych, które do 25 marca odbyły się we wszystkich szkołach. Według ZNP podwyżki proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2019 roku między 100 a 200 zł brutto w zależności od stopnia awansu zawodowego to zbyt mało.

Związkowcy oczekują podwyżki o ok. 1000 zł.

Egzaminy w czasie strajku

Termin strajku został wyznaczony w czasie egzaminów w szkołach. Końcowy egzamin gimnazjalny ma być od 10 do 12 kwietnia, egzamin ósmoklasisty od 17 do 19 kwietnia, a matury rozpoczynają się 6 maja.

