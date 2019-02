Małopolska zachodnia. Najważniejsze inwestycje w gminach naszego regionu w tym roku [ZDJĘCIA]

Na lidera inwestycji w regionie wyrasta Andrychów, gdzie w tym roku zaplanowano na ten cel blisko 41 mln zł.

Sztandarowe przedsięwzięcie w tej gminie to kryta pływalnia przy ul. Włókniarzy za ponad 27 mln zł, z czego 17,5 mln zł wydanych zostanie w tym roku. Budowa rozpoczęła się w kwietniu ub. roku. - Pływalnia będzie gotowa do połowy roku - zapowiada Tomasz Żak, burmistrz Andrychowa.

Druga ważna inwestycja w Andrychowie to strefa gospodarcza za 13,5 mln zł, która także ma zostać oddana w tym roku. Z przedsięwzięć drogowych największą będzie przebudowa ul. Lenartowicza, na co w tegorocznym budżecie przewidziano 3,5 mln zł.

W sąsiednich Wadowicach według planów wydatki na inwestycje przekroczą 38,4 mln zł. Tegoroczny budżet przygotował jeszcze poprzedni burmistrz Mateusz Klinowski. Jego następca Bartosz Kaliński, zdecydował się wprowadzić kilka poprawek. Jak tłumaczy, dzięki temu w tym roku uda się jeszcze wykonać kilka dodatkowych przedsięwzięć, m.in. na drogach wiejskich w gminie.

Jeśli to co zostało zaplanowane, uda się wykonać, to wadowiczanom powinno się także lepiej podróżować. Sytuację ma poprawić system transportu miejskiego z węzłem przesiadkowym za 7,6 mln zł. Lepsze warunki mają mieć także inwestorzy dzięki przebudowie dróg dojazdowych do terenów przemysłowych za 7,9 mln zł. Inna ważna inwestycja drogowa w Wadowicach dotyczy przebudowy ul. Lwowskiej. Na ten cel przewidziano 3,5 mln zł.

Burmistrz zapowiedział również zabranie się za inwestycje strategiczne dla odkorkowania Wadowic. Stąd w budżecie przeznaczono pieniądze na opracowanie koncepcji budowy drugiego mostu na Skawie oraz organizacji zbiorowego transportu publicznego na terenie gminy.

W Oświęcimiu największą część nakładów na inwestycje, które sięgają 37 mln zł, pochłonie budowa wielopoziomowego parkingu typu park&ride przy ul. Powstańców Śląskich. Tegoroczny etap prac ma kosztować 10 mln zł, a pierwsi podróżni mają korzystać z tego obiektu w 2020 roku.Dodajmy, że równolegle PKP prowadzi budowę nowego dworca, który ma być gotowy do końca tego roku.

Pod koniec tego roku oświęcimianie będą mogli zobaczyć także efekty pierwszego etapu zagospodarowania Parku Pokoju pomiędzy ulicami Olszewskiego i Dąbrowskiego na os. Chemików. Koszt to blisko 3,2 mln zł. W tym roku do zwiedzania mają zostać oddane także tunele pod wzgórzem zamkowym. Tu trzeba na prace wydać to ok. 1,8 mln zł.

Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to są dobre wiadomości dla mieszkańców ul. Szpitalnej. W tym roku ruszy tutaj przebudowa dróg osiedlowych. - Nareszcie, bo ludzie mają już dość jeżdżenia po dziurach - mówi Marek Kozłowski, jeden z mieszkańców osiedla. Na pierwszy tegoroczny etap zarezerwowano 800 tys. zł.

W Kętach rozpocznie się przebudowa kamienicy przy Rynku 13 do czego przymierzano się od kilkunastu lat. Koszty dwuletniej inwestycji szacowane są na ponad 5 mln zł, z czego 3,5 mln stanowi unijna dotacja.

Wygląd zmieni także stary targ przy ul. Kazimierza Wielkiego. Lepsze warunki do handlu będą mieć kupcy, powstaną także nowe miejsca parkingowe i przebudowane zostaną szalety miejskie. Wszystko ma kosztować niespełna 1 mln zł.

Jedną z najważniejszych inwestycji w Chełmku jest budowa nowej siedziby biblioteki, do której placówka ma przeprowadzić się w tym roku. Koszt prac to 6 mln zł. Z kolei ponad 7 mln zł ma kosztować przebudowa układu komunikacyjnego na os. Stara Kolonia. Wreszcie będzie równy asfalt.

W powiatach wadowickim i oświęcimskim najwięcej pieniędzy pójdzie na drogi. Wydatki inwestycyjne w powiecie wadowickim przekroczą 21 mln zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych jest na modernizację i przebudowę dróg powiatowych, w tym m.in. Brody - Palcza, Spytkowice - Bachowice - Witanowice, ul. Sienkiewicza w Wadowicach, Białą Drogę w gminach Andrychów i Wieprz. Ponad 1,8 mln zł stanowi dotacja na rzecz Szpitala Powiatowego w Wadowicach.

Z kolei największą inwestycją powiatu oświęcimskiego jest budowa nowej siedziby dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. W tym roku nakłady na ten cel wyniosą 4 mln zł. Blisko 13 mln zł przewidziano w budżecie na drogi. W planach są modernizacje m.in. ul. Olszewskiego w Oświęcimiu na odcinku od Słowackiego do Chemików, ul. Nadwiślańskiej w Bobrku, ul. Siedliska w Brzeszczach i Starej Drogi w Bulowicach.