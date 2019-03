Małopolska zachodnia Lista szkół, które szkoły będą strajkować

- Do nas jeszcze żadne ogłoszenie w sprawie strajku od szkół nie wpłynęło, mają one na to czas do piątku. Podejrzewam, że takich szkół w Wadowicach nie będzie, choć oczywiście wszystko zależy od wyników referendum w poszczególnych placówkach - mówi Halina Stuglik, kierownik Zespółu Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach.

Anonimowo nauczyciele przyznają, że w tym mieście "klimatu" do strajku nie ma.

- Wszystko z powodu polityki. W mieście burmistrzem jest polityk Prawa i Sprawiedliwości (Bartosz Kaliński- przyp.red.), dlatego mało kto z nauczycieli i dyrektorów będzie chciał narazić się rządzącej partii, którą on reprezentuje a jednocześnie ma wpływ na obsadzanie stanowisk w szkołach. W pobliskim Andrychowie, gdzie burmistrz (Tomasz Żak - przyp.red.) jest krytyczny wobec rządu a bliżej opozycji, szkoły nie boją się strajkować - mówi nam jeden z wadowickich nauczycieli.

W gminie Andrychów gotowość do strajku wyrazili już nauczyciele i pracownicy dwóch szkół podstawowych, jednego liceum i szkoły zawodowej.

Strajk bedzie też w kilku szkołach pow. oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego.

ZOBACZ KONIECZNIE

Fashion from polskie ulice. Nie do wiary, że wyszli tak między ludzi

Królowa broszek ma kota jak prezes? Ile wiesz o Beacie Szydło? QUIZ

Janusze Motoryzacji Memy. Najśmieszniejsze obrazki o lubiących pogrzebać przy autach

Najpiękniejsze polskie cheerleaderki. Olśniewają urodą

Szok! Tym karmią pacjentów w szpitalu

Najdziwniejsze toalety - chcielibyście załatwiać się w takich miejscach?

FLESZ: Urlop rodzicielski ulega zmianie