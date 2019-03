Małopolska zachodnia. Czego mieszkańcy Oświęcimia zazdroszczą sąsiadom z ościennych powiatów?

Mieszkańcy Oświęcim pytani, czego zazdroszczą sąsiadom z ościennych powiatów Małopolski zachodniej podają różne przykłady miejsc, instytucji czy zwyczajów. Część z nich się powtarza. Wśród nich najczęściej wymieniają łatwy dostęp do autostrady A4, a co za tym idzie szybszego i łatwiejszego dojazdu do Krakowa, jaki mają chrzanowianie.

Postanowiliśmy ułożyć listę 10 najczęściej powtarzających się przykładów podawanych przez oświęcimian, ale pewnie każdy może ułożyć własną. Nie ulega wątpliwości, że i sąsiedzi mają czego pozazdrościć mieszkańcom Oświęcimia i okolic.

ZOBACZ KONIECZNIE