Makijaż męski. Subtelne podkreślenie urody czy nadmierna ingerencja? Męski make-up w różnych odsłonach

Makijaż męski to kontrowersyjny temat. Nakładanie na twarz kosmetyków kolorowych przez lata kojarzyliśmy z typowo kobiecym zajęciem. Tymczasem coraz więcej mężczyzn przyznaje się do korzystania z makijażu. Wersji męskich makijaży mamy już całe mnóstwo - począwszy od tych bardziej naturalnych, przeznaczonych na co dzień, po te bardziej odważne, lepsze na imprezę. Marka Chanel dostrzegła już potencjał w nowym trendzie i wypuściła na rynek linię kosmetyków do makijażu przeznaczoną dla mężczyzn. Wcześniej na podobny krok zdecydował się Tom Ford i Jean Paul Gaultier. Co myślicie o męskim makijażu? Zobaczcie galerię pomysłów!

Instagram/stysio/jakejamie/beautyboy