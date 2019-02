Lanckorona. Strażacy ćwiczyli, by lepiej i sprawniej nieść pomoc

Pierwsze wezwanie otrzymali wczoraj (23 lutego) ok godz. 17. Musieli jechać do osoby poszkodowanej znalezionej w potoku przy ul. Krakowskiej. Na miejsce udały się dwa zastępy strażaków z OSP Lanckorona. Po dotarciu na miejsce okazało się ze poszkodowany znajduje się w ciężko dostępnym terenie. - Nasze działania polegały na dotarciu do poszkodowanego udzieleniu pierwszej pomocy oraz wydostaniu go z miejsca zagrożenia - piszą na swoim profilu Facebookowym druhowie.

Po zakończeniu działań zostali przekierowani na boisko sportowe do osoby która spadła z wysokości, wg. wezwania doszło do urazu kręgosłupa. Strażacy zabezpieczyli tam miejsce zdarzenia oraz udzielili pomocy poszkodowanemu.

Jak wyjaśniają: - Ćwiczymy alby lepiej i sprawniej nieść pomoc mieszkańcom Lanckorony oraz całej gminy.

