Lanckorona. Płonie dom przy zabytkowym Rynku. Obok jest muzeum

Aktualizacja godz. 10.

Pożar jest już opanowany. Budynek, który płonął to piętrowa kamienica z poddaszem, na której parterze był sklep spożywczo-przemysłowy. To w nim doszło do pożaru. Jego przyczyna nie jest jeszcze znana.

Budynek znajduje się w dolnej pierzy Rynku. Nazywany jest najbrzydszym w miasteczku, dlatego, że nie pasuje do reszty zabudowań.

Lanckorona ma zabytkową zabudowę, najcenniejsze budynki są w rynku i przy okolicznych uliczkach.

Pożar wybuchł przed godz. 7 (8 lutego). Pali się sklep, który jest obok Izby Muzealnej im. Antoniego Krajewskiego, która jest w jednym z piękniejszych budynku w Lanckoronie. W akcji udział bierze walczy 15 zastępów strażaków, z czego 6 zawodowych z Wadowic i ochotników z okolicy.

- Pożar wybuchł w części sklepowej. Nikogo tam nie było – mówi Krzysztof Cieciak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach.

