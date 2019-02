Oświęcim. Młodzi odkrywcy otrzymali indeksy uczelni

Podczas uroczystej immatrykulacji Oświęcimskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy uczestnicy w wieku od 6 do 16 lat złożyli ślubowanie i zostali przyjęci do społeczności akadamickiej. To był początek rocznego cyklu zajęć