Kwalifikacja wojskowa 2019: jak przebiega? na czym polega? kto musi się stawić? DATY, TERMINY

Kwalifikacja wojskowa 2019: jak przebiega? na czym polega? kto musi się stawić?

Kwalifikacja dotyczy również mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze). Do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane również osoby (kobiety i mężczyźni), które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się do niej ochotniczo.

Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania.