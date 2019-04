Ksiądz radzi, jak przygotować się do Wielkanocy

Czym dla chrześcijan jest Wielkanoc?

Wielkanoc to Święto Świąt! To czas nadziei i radości. To pokonanie szatana i zwycięstwo miłości. W czasie Wielkanocy Kościół za pomocą znaków i symboli bardzo wyraźnie pokazuje nam Chrystusa Zmartwychwstałego, który w sakramencie chrztu wkracza w nasze życie i chce być w nim obecny każdego dnia. Świętowanie zmartwychwstania Jezusa prowadzi do największej tajemnicy ludzkości. Bowiem żadne inne zdarzenie nie wywarło tak wielkiego wpływu na dzieje świata i umysły ludzkie. W świecie, w którym tak często dominuje spryt i przemoc, arogancja i wyniosłość – w tę noc objawia się potęga miłości, która jest w stanie odmienić nasze życie. Tą miłością jest On – Chrystus.

Święta Wielkanocne to Święta, które dotykają najważniejszej tajemnicy wiary. W ferworze świątecznych przygotowań często jednak zapominamy o tym, co w tym okresie powinno być dla nas najważniejsze.

Rzeczywiście, człowiek XXI wieku żyje bardzo szybko. Nawet dzieci i emeryci narzekają na ciągły pośpiech i brak czasu. W tym zagonieniu łatwo zgubić cel naszego życia i zatrzymać się na rzeczach przyziemnych. Nie inaczej ma się rzecz ze świętami. Śpieszymy się, aby zdążyć wszystko przygotować. Czasami w tej gonitwie za czystym domem, pełnym stołem, czy umytym samochodem gubimy sens tych wszystkich działań.

Co zatem zrobić, żeby go nie zgubić?

Spoglądać często na krzyż – on jest znakiem Bożego zwycięstwa. Jest drogą do nieba, naszym drogowskazem. Przypomnieniem najważniejszych wydarzeń w dziejach świata. W czasie Wielkanocy Kościół za pomocą znaków i symboli pokazuje nam Chrystusa Zmartwychwstałego. Dzięki Niemu z nadzieją idziemy w przyszłość. To święto Łaski – nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie jest w stanie wybaczyć. Dlatego też każdy wierzący w czasie przygotowań przedświątecznych powinien posprzątać również swoją duszę, a nie tylko mieszkanie.

Świetną okazją która skłoni nas do takich porządków może być noc konfesjonałów.

Tak, to prawda. Kiedy zachodzi słońce i zapada zmrok świat się jakby zatrzymuje. Większość ludzi wraca wtedy do domów i odpoczywa po ciężkim dniu. Zamykane są również sklepy, urzędy - zapada cisza. A w tej ciszy łatwiej człowiekowi odnaleźć Boga. Ogólnopolska „Noc konfesjonałów” - w tym roku już po raz dziesiąty – skierowana jest do osób, które potrzebują ciszy nocy, aby spotkać się z Panem. Być może nie mają możliwości przyjść do kościoła w ciągu dnia, ponieważ pochłaniają ich inne obowiązki. Dlatego Kościół otwiera świątynie w nocy, stwarzając przed Wielkanocą możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania tym, którzy nie zrobili tego wcześniej.

Święta powinny również skłaniać do zadumy i refleksji, jednak czy w pędzącym świecie jaki nami zawładnął potrafimy zdobyć się na ich właściwe przeżywanie?

To zależy od głębi wiary każdego z nas. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym. Poeta Roman Brandstaetter napisał: „Bo chcąc naprawdę wierzyć w Ciebie, Boże, musimy zostać artystami wiary i nieustannie tę wiarę zdobywać”. I w tym stwierdzeniu zawiera się pytanie: Jaka jest moja wiara? Jeżeli jest prawdziwa i głęboka, to Wielkanoc będzie świętem miłości, radości, nadziei i łaski.

