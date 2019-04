Kraków. Tramwaj na pasach zmiażdżył jej rękę. Nie ma odszkodowania

Spakowała torbę z książkami i, jak co dzień, wyruszyła na busa w kierunku Wadowic, w drogę powrotną do domu, bo mieszka w Izdebniku w gminie Lankcorona.

- Gdy odzyskałam przytomność leżałam na ziemi. A prawa ręka, aż po ramię, tkwiła między szynami a kołem tramwaju. Nie czułam jej. Na początku nie czułam bólu, jednak potem okazało się, że to przez szok, którego doznałam, później się pojawił - opowiada.

- Cały czas byłam przytomna. Najbardziej pomogła mi przypadkowo tam przechodząca pani Dominika, jak się potem okazało, pracująca w Straży Granicznej. Udzieliła pierwszej pomocy, znalazła w mojej torbece telefon i zadzwoniła do mamy, że miałam wypadek i jadę do szpitala - mówi Weronika.

Z ręką było jednak coraz gorzej. Utkwiła pod ciężarem pojazdu. Weronika pamięta, że długo, ponad 40 minut czekała na sprzęt, który podniesie tramwaj. Nie pomagały w tym także ogromne tego dnia korki w mieście.

Niestety, w szpitalu okazało się, że ręka Weroniki musi zostać amputowana na wysokości ramienia, choć lekarze początkowo robili co mogli, żeby ją uratować.

Weronika starała się nie załamywać. Od razu zaczęła walczyć o powrót do nomalnego życia. Na początku tego roku zaczęła już dojeżdżać z Izdebnika busem do Krakowa na zajęcia. Semestr na uczelni zaliczyła bez problemów.

- Mam jednak duże kłopoty z pisaniem. Zawsze byłam praworęczna i lewą ręką wszystko gorzej mi idzie, chociaż ćwiczę ja codziennie - przyznaje.

Ma też problem z samodzielnym ubraniem się, przygotowaniem sobie posiłków, nie jest też w stanie prowadzić samochodu, co mieszkając w tak małej miejscowości jak Izdebnik, jest niezbędne by dojechać do sklepu czy lekarza.

Weronika chce być coraz bardziej samodzielna, tak jak przed wypadkiem, by ulżyć rodzicom, ale nie może. - Potrzebna jest nowoczesna proteza ręki, która jest bardzo droga. Zwykła, taka za kilka tysięcy to jedynie atrapa, pozwalająca tylko lepiej wyglądać. Nic nie można nią zrobić tak naprawdę a ja chcę sama na siebie zarabiać i sama się sobą zając a nie tylko liczyć na innych - mówi dwudziestolatka. Jej mama Elżbieta dodaje, że NFZ refunduje tylko 4 tys. zł (w tym 2,5 tys. zł za tzw. protezę kosmetycznej, którą nie można poruszać). - A za to nic nie kupię - wzdycha.

Zbiórkę na rzecz Weroniki Pawlik prowadzi Fundacja Siepomaga pod adresem www. siepomaga.pl/weronika-pawlik. Kwota docelowa to ponad 390 tys. zł.

Tu można wpłacać pieniądze

Podkreśla, że nie trzeba by organizować żadnej zbiórki, gdyby ubezpieczyciel w końcu wypłacił odszkodowanie.

- Ale się z tym ociagają, chyba czekają na proces, który nie wiadomo kiedy się zacznie, bo MPK Kraków, czyli winowajca, nic sobie z tej sprawy nie robi. Nawet nas nie przeprosili, w sądzie mogą tę sprawę dzięki prawnikom, na których ich stać, przeciagać latami - martwi się Elżbieta Pawlik. A Weronika zwlekać nie może. - Cierpi, bo ma bóle fantomowe a im dłużej będzie bez protezy tym trudniej będzie jej wrócić do sprawności - dodaje matka dziewczyny.

Nieoficjalnie wiadomo, że kierowca tego tramwaju, który pracował tam od niedawna, po zdarzeniu stracił pracę. Tego samego dnia, gdy zdarzył się jej wypadek, tramwaje w Krakowie potrąciły też 15 - latka na ul. Kalwaryjskiej i mężczyznę na al.Pokoju. Ten drugi zmarł.

Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK Kraków:

- Z informacji, które posiadamy wynika, że dochodzenie w tej sprawie nadal trwa. MPK SA ma umowę z firmą ubezpieczeniową, i to wyłącznie ona odpowiada za wypłatę odszkodowań osobom poszkodowanym. MPK SA przekazało tej firmie wszystkie wymagane dokumenty związane z wypadkiem . Podkreślam także, że MPK SA w Krakowie przykłada wielką wagę do szkolenia motorniczych. Każdy kandydat na to stanowisko musi uczestniczyć w 120 godzinach wykładów poświęconych m.in. bezpieczeństwu, przepisom ruchu drogowego, udzielaniu pierwszej pomocy. Dodatkowo kandydaci mają także w trakcie szkolenia 60 godzin praktycznej jazdy tramwajami z doświadczonymi instruktorami. Nawet po zdobyciu uprawnień do prowadzenia tramwajami takie osoby przez dwa pierwsze tygodnie pracują pod nadzorem tzw. patrona, a więc doświadczonego motorniczego. MPK SA prowadzi również systematyczne szkolenia dla kierowców i motorniczych, których elementem jest właśnie bezpieczeństwo zarówno pasażerów oraz innych użytkowników ruchu drogowego.

