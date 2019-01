Korona Ziemi: Ferie z Hufcem Ziemi Wadowickiej [Zdjęcia]

Wadowice. Ogień z Betlejem trafił przed świętami do mieszkańców [ZDJĘCIA]

Sławomir Bromboszcz

Również w 2018 roku zuchy i harcerze z Hufca Ziemi Wadowickiej zadbali o to, by ogień z Betlejem trafił przed świętami do mieszkańców Wadowic i okolic. Uroczystość przekazania miała miejsce w minioną niedzielę w kościele św. Piotra podczas Mszy Św. o godz. 18:00.