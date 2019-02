Kolizja w Bielanach. Pijany kierowca wjechał w ciężarówkę i uciekł

Policjanci z Komisariatu Policji w Kętach zatrzymali nietrzeźwego sprawcę kolizji drogowej w trakcie jego ucieczki z miejsca zdarzenia. Jak się okazało 65-latek wsiadł za kierownicę swojego volkswagena mając w organizmie 1 promil alkoholu, a po uderzeniu w tył ciężarówki próbował uniknąć odpowiedzialności karnej, co skutecznie uniemożliwili mu policjanci.

Do zdarzenia doszło dziś 025.02.20190 rano w Bielanach gm. Kęty na ulicy Kęckiej. O godzinie 5.00 policjanci zostali powiadomieni przez kierowcę samochodu ciężarowego marki MAN, że samochód marki VW Golf uderzył w tył jego pojazdu, po czym odjechał w stronę Kęt. Na miejsce natychmiast został wysłany jeden z patroli. Policjanci jadąc na miejsce zdarzenia dostrzegli jadący z przeciwka samochód marki VW z uszkodzeniami przedniej części karoserii. Pojazd skręcił w boczną uliczkę więc funkcjonariusze natychmiast i pojechali za nim, dając kierowcy sygnał do zatrzymania się. Kiedy VW zjechał na pobocze policjanci przystąpili do kontroli drogowej. Za kierownicą auta siedział nietrzeźwy 65 – letni mieszkaniec Oświęcimia. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 1 promil alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do Komisariatu Policji w Kętach.

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz zakaz prowadzenia pojazdów nie mniejszy niż trzy lata. Ponadto osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości musi się również liczyć z poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Do jeszcze jednej kolizji doszło o północy z niedzieli na poniedziałek na ul. Krakowskiej w Brzeźnicy. Auto, którym podróżowały dwie osoby, wjechało do rowu. Nikomu nic się nie stało. Policja wyjaśnia przyczyny zdarzenia.

ZOBACZ KONIECZNIE

Zobacz kogo poszukuje oświęcimska policja. Listy gończe dawno rozesłane, a mimo to są nieuchwytni [ZDJĘCIA]

Miss Studniówki 2019. Najpiękniejsze maturzystki z Małopolski! Zobacz zdjęcia

Śmiać się czy płakać? Takie rzeczy tylko w MPK!

17 największych postaci z Małopolski zachodniej. Zna je Polska i cały świat

Janusze projektowania. Ta galeria zdjęć powala na łopatki

Najpiękniejsze polskie cheerleaderki. Olśniewają urodą. Zobacz zdjęcia!

FLESZ: Uwaga kierowcy! Są kolejne nowe znaki