Klasy wojskowe przeszły prawdziwy survival w lesie [Zdjecia]

W ramach szkolenia mieli do przećwiczenia m.in: maskowanie, zieloną taktykę, nocny wymarsz, bytowanie, zaprawę, walkę wręcz, przeszukiwanie osoby zatrzymanej, terenoznastwo i zespołowy bieg na orientację.

Klasa wojskowa to specjalizacja skierowana głównie do uczniów planujących związać swoją przyszłość z zawodem żołnierza. Absolwent będzie posiadał przygotowanie do pracy w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych.

Uczniów podejmujących naukę w szkole obowiązuje mundur.

