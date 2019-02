Kim są dzisiaj dawni bohaterowie pierwszych edycji "Big Brothera"?

Program "Big Brother" zadebiutował na antenie TVN w 2001 roku i bił rekordy popularności. Pierwszą edycję prowadzili Martyna Wojciechowska i Grzegorz Miecugow.

Na czym polegało to reality-show? Grupa uczestników wprowadzała się "Domu Wielkiego Brata" - niewielkiego budynku, naszpikowanego kamerami i zupełnie odciętego od jakichkolwiek informacji od świata. Dom, w którym mieszkali uczestnicy znajdował się w Sękocinie pod Warszawą. O pozostaniu w programie decydowały zarówno osoby biorące udział, jak i publiczność, przy pomocy telefonów: dzwoniąc pod specjalny numer lub wysyłając wiadomość SMS.

Co porabiają dziś najsłynniejsi uczestnicy pierwszych edycji "Big Brothera"? Janusz Dzięcioł, z zawodu strażnik miejski, zwyciężył pierwszą edycję programu. Po zakończeniu programu próbował swoich sił w polityce i został posłem na sejm VI i VII kadencji z ramienia PO. Dziś ma 68 lat i wiedzie spokojne życie w swoim rodzinnym mieście.

Manuela Michalak, która zajęła drugie miejsce w pierwszym show, przez pewien czas kontynuowała karierę telewizyjną – została współprowadzącą program „Maraton uśmiechu”. Obecnie na co dzień prowadzi firmę, która dystrybuuje między innymi naturalne włosy do przedłużania.

Klaudiusz Ševković po zakończeniu "Big Brothera" prowadził w TVN program "Wielka niespodzianka Klaudiusza" i reklamy w Telezakupach Mango. Kandydował też do Parlamentu Europejskiego, był radnym, a później także prezesem klubu sportowego. Potem napisał książki kucharskie. Niedawno związał swoje życie ze sportem. Jego pasją jest golf.

Małgorzata Maier prowadziła początkowo dwa programy telewizyjne - „Dom pełen pomysłów” oraz „Kto was tak urządził”? Później porzuciła karierę telewizyjną i zaczęła projektować ubrania. Aktualnie prowadzi własny sklep.

Gulczas, czyli Piotr Gulczyński był jednym z bardziej lubianych uczestników show. To do niego odnosił się tytuł filmu nakręconego przez uczestników Big Brothera - „Gulczas, a jak myślisz?”. Stworzył też własną markę piwa. "Gulczas" dziś ma 50 lat i pracuje jako specjalista od spraw reklamy. Wychowuje 4-letnią córkę, Nadię.

Sebastian Florek marzył o karierze politycznej, co ułatwił mu Sojusz Lewicy Demokratycznej proponując mandat w 2001 roku. Wtedy Florek dostał się do Sejmu, ale już po czterech latach żadna z partii nie chciała go w swoich szeregach. Odmówił nawet Andrzej Lepper. Florek wrócił więc na wieś, gdzie prowadzi gospodarstwo ekologiczne.

Alicja Walczak marzyła o karierze dziennikarki i pisała nawet felietony do "Dziennika Bałtyckiego". Potem skończyła trzy kierunki studiów i prowadzi dziś własną firmę.

Monika Sewioło próbowała swoich sił jako wokalistka i rozebrała się dla magazynu „Playboy”. Teraz zajmuje się marketingiem i podobno nie utrzymuje kontaktu z żadnym z uczestników show.

Maja Frykowska wzięła udział w trzeciej edycji programu "Big Brother". Zajęła dziesiąte miejsce. Próbowała również swoich sił w reality show "Bar". Obecnie w niczym nie przypomina już skandalistki z "Big Brothera". Niedawno napisała książkę o swoich przeżyciach, którą zatytułowała "Pokonaj siebie".

Jola Rutowicz została zwyciężczynią czwartej edycji programu. Później uczestniczyła w piątym sezonie z celebrytami, zajmując drugie miejsce. Brała też udział w "Gwiazdach tańczących na lodzie". Ostatecznie zrezygnowała z show-biznesu.

