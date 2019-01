Kim jest Patrycja Krzymińska, ta od akcji "Ostatnia puszka Prezydenta"

Patrycja Krzymińska po śmierci Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska wpadła na pomysł, by przekazać fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy "ostatnią puszkę prezydenta Pawła Adamowicza". Miała to być akcja tylko dla znajomych, a stała się ogólnopolska.

- Po niedzielnej tragedii zobaczyłam w internecie film, na którym widać, jak Pan Prezydent cieszy się, że udało mu się uzbierać 5600 złotych w swojej puszce. Pomyślałam sobie wtedy, że gdyby żył to co roku zbierałby pieniądze i pomagał dzieciom - przyznaje "Dziennikowi Bałtyckiemu" Patrycja Krzymińska. - Stwierdziłam, że zorganizuję zbiórkę "Ostatnia puszka prezydenta Pawła Adamowicza" dla znajomych i sąsiadów, lecz oni zaczęli udostępniać dalej i poszło w świat.

Pani Patrycja na co dzień pracuje w pracowni krawieckiej w Gdańsku. Nie była wolontariuszką Orkiestry, ale co roku wrzucała pieniądze do puszki.

- W zbiórce Orkiestry uczestniczyłam jak każdy człowiek, czyli podczas finału wrzucałam pieniądze do puszki. Cieszę się, że dzięki mojej akcji udało się uzbierać tyle pieniędzy. Już wiem, że te pieniądze zostaną w Gdańsku. Zakupiona zostanie karetka dla niemowląt, a jeśli zostaną pieniądze to przeznaczone zostaną na zakup sprzętu do gdańskich szpitali - dodaje pani Patrycja. Jak mówi, cieszy się, że Jurek Owsiak zdecydował, by te pieniądze zostały w Gdańsku.

Patrycja Krzymińska nie wyklucza zorganizowania podobnego wydarzenia w następnych latach. - Jeśli fundacja będzie chciała to bardzo chętnie będę zbierała pieniądze w przyszłym roku - mówi.

Oświęcimianie są dumni, że Partycja Krzymińska pochodzi z Oświęcimia.

Obecnie (godz. 13.30) na koncie ostatniej Puszki Prezydenta jest ponad 5 mln 780 tys. złotych. Zbiórka trwa do dzisiaj, 22 stycznia, do godz. 24.

