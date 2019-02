Kiedyś wszyscy byliśmy milionerami! Polski złoty obchodzi sto lat

Złoty towarzyszy nam od stu lat i mimo prób obniżenia jego rangi w okresie okupacji zachował swoją niezależność nierozerwalnie związaną z historią naszego państwa. Nie zniszczyła go nawet denominacja.

1 stycznia 1995 roku nastąpiła denominacja. Miejsce złotówki zajął PLN (polski nowy złoty), który wymieniany był w stosunku 1:10 000.

Zanim jednak do tego doszło, wszyscy byliśmy milionerami - przynajmniej na papierze. W naszych portfelach królowały banknoty o nominale jednego i dwóch milionów. Pieniądze wprowadzone po denominacji to te, których używamy obecnie. W ostatnich latach dołączył do nich jedynie banknot o nominale 500 złotych.

Z okazji tych wyjątkowych urodzin, zapraszamy was na podróż w czasie. Zobaczcie, jak na przestrzeni lat wyglądał nasz polski złoty. Na zdjęciach zobaczycie banknoty wydane od 1919 roku aż do lat obecnych, a także specjalną kolekcję monet, którą dla uczczenia stulecia złotego wyemitował NBP.

