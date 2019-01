Kaufland uzyskał certyfikat energetyczny ISO 50001

System zarządzania energią w sieci Kaufland jest w pełni zautomatyzowany i oparty na międzynarodowym standardzie. Kaufland, wdrażając normę ISO 50001, zobowiązał się m.in. do redukcji kosztów zużycia energii, a dodatkowo do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy efektywności energetycznej firmy.

Jako odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwo, Kaufland świadomie zarządza energią. Już dzisiaj wykorzystujemy wiele innowacyjnych rozwiązań w zakresie instalacji grzewczej, oświetleniowej i wentylacyjnej. Konsekwentnie wdrażamy prośrodowiskowe rozwiązania w naszych sklepach w całej Polsce. Troska o środowisko naturalne jest dla nas niezwykle ważna, dlatego postanowiliśmy przystąpić do procesu certyfikacji ISO 50001 – podkreśla Ewelina Jarosińska, członek zarządu i szef Departamentu Obszary Centralne w Kaufland Polska.

Dbając o środowisko, Kaufland dąży do obniżenia zużycia energii i rezygnacji z paliw kopalnych. W tym zakresie sieć jest zdecydowanym liderem na rynku. Zarówno w sklepach, jak i w centrach logistycznych, firma stawia na nowoczesną, a zarazem wydajną energetycznie technologię. W marketach wykorzystywane jest oświetlenie LED, wprowadzana jest też unikalna technologia odzysku ciepła odpadowego, która funkcjonuje już w ponad 50 sklepach oraz stosowana jest w każdym nowo wybudowanym obiekcie. Zamiast paliw kopalnych, takich jak olej, gaz czy węgiel, sklepy odzyskują ciepło z mebli chłodniczych, znacząco zmniejszając emisję dwutlenku węgla oraz zużycie energii. Ciepło odpadowe centralnej instalacji chłodniczej wykorzystywane jest chociażby poprzez ogrzewanie podłogowe. Z kolei przy wysokich temperaturach instalacja z powodzeniem służy do chłodzenia sklepów. Dzięki czujnikom jakości możliwe jest sterowanie instalacjami odpowiednio do zapotrzebowania. W zmodernizowanych oraz nowo wybudowanych sklepach przy meblach chłodniczych montowane są także szklane drzwi, które pozwalają na redukcję energii na poziomie 3500-5000 kWh miesięcznie w każdym obiekcie.

Norma ISO 50001 oparta jest na zasadzie ciągłego doskonalenia w cyklu PDCA, czyli Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj. Uzyskanie certyfikatu to zatem dopiero początek drogi. Rokrocznie Kaufland Polska zobowiązany jest wykazywać redukcję zużycia energii lub wskazać na ewentualną przyczynę jej wzrostu. Sieć po raz kolejny podkreśla jak ważną rolę odgrywa CSR w strategii firmy i zapewnia o swojej proekologicznej postawie.