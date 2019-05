Karpacki Wyścig Kurierów przejedzie drogami powiatu oświęcimskiego

Oświęcim. Trzy miesiące aresztu dla nożownika z Kęt

We wtorek (2 kwietnia) 53-letni nożownik z Kęt, został przesłuchany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, a następnie do Sądu Rejonowego. Piotr G. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała swojej żony, na którą rzucił się z nożem. ...