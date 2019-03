Karambol w Rudzach. Zderzyły się dwa samochody osobowe i dwa ciężarowe [ZDJĘCIA]

Zatrzymali go z siekierą i wypuścili, wtedy zdemolował 20 aut

55 - latek uszkodził domofon w bloku w Andrychowie. Zatrzymano go, usłyszał zarzuty i wyszedł na wolność, tylko po to, by chwilę później zdemolować 20 samochodów. I tym razem wrócił do domu, gdzie poczeka na proces. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci...