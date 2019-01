Kamil Stoch zarobił już w tym sezonie 325 tys. zł! Sprawdź ile "wyskakali" inni Polacy [DUŻE KWOTY]

Na wstępie warto wyjaśnić, że Światowa Federacja Narciarska (FIS) płaci premie wszystkim skoczkom, którzy w danym konkursie zajęli miejsca od 1 do 30 (innymi słowy zakwalifikowali się do 2 tury). Bonusy wypłacane są we frankach szwajcarskich (1 frank to 3,77 złotego).

Przechodząc do konkretów wspomniana 30 pozycja to dla skoczka czek o 100 franków (377 zł). To niewiele w porównaniu z czołową dziesiątką. Za zajęcie 10. miejsca w konkursie PŚ skoczek otrzymuje 2600 franków, czyli ponad 9802 złotych. Wygranie konkursu równa się premii w wysokości aż 10 000 franków - prawie 38 000 złotych.

Do zgarnięcia jest jednak także 3 000 franków za triumf w kwalifikacjach. W sumie podczas zaledwie jednego weekendu zawodnik będący w takiej formie, w której wygrywa wszystko „jak chce” może więc wzbogacić się o 26 tysięcy franków, czyli ok. 98 tysięcy zł.