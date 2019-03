Kalwaria Zebrzydowska. Zaginął Kazimierz Bryzek. Jego bliscy i policja proszą o pomoc

Zaginiony ostatni raz widziany był 10 marca 2019 roku w miejscu zamieszkania : we wsi Zakrzów. Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Rysopis zaginionego:

Wzrost: 176 cm

Sylwetka: szczupła budowa ciała

Włosy: siwe

Kolor oczu: zielone

W dniu zaginięcia mężczyzna ubrany był w czarną kurtkę na zamek, spodnie sztruksowe koloru popielatego, popielaty sweter, buty jasnobrązowe z zamkiem z przodu

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionym proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej tel. 33 876 66 07 lub 112.

