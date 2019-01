Kalwaria Zebrzydowska. Wystawią spektakl "Twój szczęśliwy numerek"

Do szpitala trafia młodzieniec, który zostaje w jednej sali z byłą więźniarką KL Auschwitz. Ona również była podobnie rozwydrzona, gdy trafiła do obozu, co jej kompan z sali szpitalnej. Wspomnienia więźnia obozu śmierci i przedstawiciela młodego pokolenia rozjeżdżają się, ale pointa może być tylko jedna – TY TO MASZ SZCZĘŚCIE!

Młodzi aktorzy z Kalwarii Zebrzydowskiej i okolicy opowiedzą o tragedii dzieci w Auschwitz oczami samych siebie i będzie to ich wyobrażenie Auschwitz, a jednocześnie hołd złożony tym ludziom, którzy musieli przejść przez fabrykę Śmierci.

Spektakl stanie się także apelem o to, by nigdy więcej nie powtórzył się podobny epizod i podobna zbrodnia. Na rezultaty prac aktorów-amatorów pod okiem Mirosława Płonki zapraszamy 26 stycznia 2019 roku na godz. 18.

Sala widowiskowa CKSiT, ul. Broniewskiego 3

Bezpłatne bilety wstępu do odbioru w Starym Kinie oraz od 17:30 przed spektaklem w sali widowiskowej