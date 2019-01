Kalwaria Zebrzydowska. Tak doszło do potrącenia 9-latka na pasach

W czwartek, ok. godz. 14, na ul. Krakowskiej (DK 52) w Kalwarii Zebrzydowskiej, samochód osobowy potrącił na przejściu dla pieszych 9-letniego chłopca. Medycy zdecydowali o wezwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Kierowca samochodu był trzeźwy. Policja ustala okoliczności tego zdarzenia.

- Kierujący skodą, potrącił 9-letniego chłopca – informuje Agnieszka Petek, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach. - Ze względu na stan poszkodowanego został on przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego z krakowskich szpitali – dodaje.

My dotarliśmy do nagrania z monitoringu, na którym widać, jak dziecko z kolegą biegną chodnikiem. Gdy stoją przed pasami zatrzymuje się przed nimi biały samochód. Szybko wchodzą na przejście. (9-wręcz biegnie). Samochód, który uderza w niego na pasach nie zwalnia przed przejściem tylko pędzi przez pasy. Potrąca chłopca z taką siłą, że chłopca odrzuca kilkanaście metrów dalej.

- Ten dzieciak był przytomny chociaż nie mógł się ruszać, kwilił na ulicy jak szczenię - mówi nam jeden ze świadków zdarzenia.

Do wypadku doszło w okolicy dworca autobusowego i remontowanego właśnie odcinka drogi przy zjeździe do supermarketu.

Mieszkańcy Kalwarii Zebrzydowskiej twierdzą, że w tym miejscu bardzo często dochodzi do takich wypadków. Ich zdaniem m.in tymczasowe przejście dla pieszych jest źle oznakowane, szwankuje też cała organizacja ruchu w tym miejscu.

- Młodą dziewczynę też staranował tu samochód tak, że została sparaliżowana. To było rok temu. Od tamtego czasu apelujemy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urzędu Miasta, żeby przebudowały niebezpieczny odcinek krajówki, znajdujący się praktycznie w samym centrum miasta ale ci nie reagują. Może w końcu ta tragedii zmusi ich do działania - mówią.

Na dziś zapowiadają protest w tej sprawie. O komentarz poprosiliśmy GDDKiA oraz UM. Czekamy na odpowiedź.

