Kalwaria Zebrzydowska. Pielgrzymka pokutna kapłanów archidiecezji krakowskiej

Podczas pielgrzymki pokutnej kapłanów archidiecezji krakowskiej do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej homilię wygłosił abp Jędraszewski. Nawiązał do niedawnego spotkania w Watykanie w związku z ochroną dzieci w Kościele. Podkreślił, że Kościół musi podjąć konkretne działania wyznaczane przez świeckie instytucje i połączyć je z pokutą, modlitwą i prośbą o wybaczenie. Metropolita zwrócił uwagę na Internet. Zdaniem arcybiskupa Jędraszewskiego, należy dążyć do odgórnej i powszechnej zmiany zasad korzystania z sieci. W pielgrzymce wraz z abp. Jędraszewskim uczestniczyli także biskupi pomocniczy: Jan Szkodoń, Damian Muskus, Jan Zając, Janusz Mastalski oraz inni kapłani z archidiecezji.