Straż pożarna informacje o wybuchu pożaru na ul. Wojska Polskiego trzymała ok. godz. 16. Doszło tam do wybuchu. Na miejsce pojechało kilka zastępów - zawodowców z Wadowic i ochotników z okolicy. Ogniem objęta była duża część domu.

W środku były cztery osoby, dwie z nich przetransportowan do wadowickiego szpitala.

Straty są bardzo duże, budynek nie nadaje się do zamieszkania. Policja ustala okoliczności tego pożaru.

