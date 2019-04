Jeszcze niedawno to były prawdziwe HITY. Słuchała tego CAŁA POLSKA! Pamiętasz je?

zobacz galerię (13 zdjęć) Piosenka z 1997 roku w 1998 roku szturmem zdobywała listy przebojów: Programu Trzeciego (4. miejsce), Szczecińskiej (11. miejsce) czy 30 ton (3. miejsce). Dziś na YouTube można znaleźć w komentarzach do niej głosy poparcia (lub nie) dla Pawła Kukiza oraz ubolewanie nad dalszą karierą Piersi po odejściu lidera. To taka piękna gra! zobacz galerię (13 zdjęć)

Mody i gusta się zmieniają, a tylko nieliczne rzeczy są w stanie przetrwać próbę czasu i być ponadczasowe. To samo dotyczy muzyki - choć do wielu hitów sprzed lat chętnie wracamy, a dzisiejsi twórcy czerpią z nich inspiracje, to jednak o wiele więcej jest tych przebojów, których przez kilka miesięcy słuchali wszyscy, a dziś nikt o nich nie pamięta. Zebraliśmy piosenki, które biły rekordy na listach przebojów 5, 10 czy 20 lat temu. Założymy się, że nikt z was nie pamięta, czego wtedy słuchała cała Polska, ale wszyscy znacie te piosenki! Sprawdźcie sami!