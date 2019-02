Jaszurowa. Radni chcą zlikwidować szkołę podstawową w tej wsi

Wójt Renata Galara chciała, by szkoła w Jaszczurowej została przekształcona w filię podstawówki w Świnnej Porębie, ale radni wczoraj zmienili ten zapis na filię szkoły w Mucharzu. Od 1 września w Jaszczurowej dzieci uczyłyby się w klasach od zerówki do trzeciej, a starsi uczniowie dojeżdżaliby do Mucharza.

Rodzice nie chcą takiego rozwiązania. Zapowiadają, że dalej będę bronić swojej szkoły.

ZOBACZ KONIECZNIE

17 największych postaci z Małopolski zachodniej. Zna je Polska i cały świat

Zobacz kogo poszukuje oświęcimska policja. Listy gończe dawno rozesłane, a mimo to są nieuchwytni [ZDJĘCIA]

Miss Studniówki 2019. Najpiękniejsze maturzystki z Małopolski! Zobacz zdjęcia

Śmiać się czy płakać? Takie rzeczy tylko w MPK!

Janusze projektowania. Ta galeria zdjęć powala na łopatki

Najpiękniejsze polskie cheerleaderki. Olśniewają urodą. Zobacz zdjęcia!