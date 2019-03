Jaroszowiec. Otwarto pierwszą w Małopolsce Zachodniej kriokomorę

Nowa kabina krioterapeutyczna może pomieścić od dwóch do czterech osób. Temperatura spada w niej nawet do -160°C. Zabieg trwa ok. 2-3 minuty. Wzmacnia system odpornościowy, łagodzi ból, usprawnia pracę mięśni, poprawia samopoczucie i ujędrnia ciało. - Jestem już po trzech zabiegach i czuję efekt. Przede mną jeszcze siedem – mówi Krzysztof Grzesik, dyrektor szpitala, który testuje na sobie przebywanie w kriokomorze. - Zabieg wcale nie jest przyjemnością. Jest tam naprawdę zimno, szczególnie dla tak ciepłolubnych osób jak ja – nie ukrywa. Jednocześnie przyznaje, że już po trzech zabiegach czuje się lepiej.

Kabina została zakupiona za pieniądze z Budżetu Obywatelskiego. Kosztowała 180 tys. zł. Dodatkowe 100 tys. zł poszło na przystosowanie pomieszczenia. Obecnie jest w trakcie odbiorów przez sanepid i NFZ.

Krzysztof Grzesik przygotował zasady dla osób korzystających z kriokomory:

- Grupa wchodząca do kriokomory wybiera lidera.

- Pytamy rehabilitantów, gdzie po zabiegu mamy przygotowany rowerek lub orbitrek, żeby móc się rozgrzać.

- Pamiętamy o dokładnym wytarciu ciała, by nie było żadnych zawilgoconych części, wycieramy się pod pachami, nie dotykamy ciała swojego czy partnerów w czasie i zaraz po zabiegu.

- Wieszamy koszulkę na wieszaku na filarze. Pamiętaj gdzie jest - jak zrobi się zimno, będzie potrzebna.

- Wchodzimy do przedsionka, a lider sprawdza i pokazuje, jak należy przekręcić zamek, by otworzyć drzwi.

- Decydent instruuje, że co 30 sekund zmieniamy kierunek chodu, pilnuje i co 30 sekund głośno mówi o zmianie kierunku.

- Chodząc rozmawiamy o sprawach przyjemnych, mogą to być np. dowcipy. Nie przestawaj gadać, bo będziesz myśleć o zimnie.

- Widząc wymarzone 2:00 (informacja, że upłynęły dwie minuty) na zegarze, drzwi otwiera osoba, która jest bezpośrednio przed nimi. Osoba, która już przeszła nawet kilka centymetrów dalej, nie powinna się zatrzymywać, tylko zrobić ostatni krąg.

- Jeżeli w trakcie zabiegu poczujesz się dyskomfortowo, nie zastanawiaj się, tylko otwórz drzwi. W komorze otwierają się tak, jak wcześniej sprawdzaliśmy w przedsionku.

- Po wyjściu zabierz koszulkę, szlafrok i biegnij się rozgrzać, tam, gdzie wcześniej rehabilitant zalecił.

