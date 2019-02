W Jaroszowicach na drodze krajowej 28 ok. godz. 16 doszło do zderzenia samochodu osobowego renault z motocyklistą. Poszkodowany został motocyklista, którego pogotowie zabrało do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło w momencie wyprzedzania przez renault innego pojazdu. Jego kierowca prawdopodobnie nie zauważył, że podobny manewr zaczął wcześniej za nim motocyklista.

Przez godzinę na tym odcinku drogi 28 były utrudnienia.