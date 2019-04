IMGW ostrzeżenia pogodowe: UWAGA! Intensywne opady deszczu na południu Polski. Pogoda IMGW: 28 04 2019

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. W Polsce obowiązują żółte i pomarańczowe alerty pogodowe.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia zostało wydane dla województwa małopolskiego i obowiązuje w całym województwie.

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów do godziny 8:00 dnia 29.04 miejscami od 35 mm do 50 mm i od 8:00 do 20:00 dnia 29.04 miejscami od 15 mm do 30 mm.