IMGW ostrzeżenia Małopolska i Kraków: Uwaga na intensywne opady deszczu i śniegu. IMGW ostrzeżenia pogodowe dla województw 05.05.2019

IMGW ostrzeżenia: intensywne opady deszczu i śniegu

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu oraz śniegu. Ostrzeżenia pogodowe obowiązują dla województw:

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego,

lubelskiego.

IMGW ostrzeżenia pogodowe MAŁOPOLSKA, KRAKÓW

Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu w województwie małopolskim w powiecie suskim, myślenickim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim i tatrzańskim.

W powiecie tatrzańskim prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 7 cm do 17 cm. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 6:00 rano w poniedziałek. W pozostałych powiatach śniegu można spodziewać się na obszarach powyżej 800 m n.p.m. Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm.