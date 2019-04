II Mistrzostwa Biegowe Provident Run na rzecz Fundacji Gajusz

- Wiedziałem, że w firmie jest wielu pracowników lubiących biegać i szukających miejsca, gdzie mogliby fajnie spędzić czas, więc zaproponowałem zarządowi Mistrzostwa Polski w biegu dla pracowników. Zarząd się zgodził. Ponadto pomyślałem, że fajnie by było połączyć to z jakąś akcją charytatywną i cieszę się bardzo, że udało się tę inicjatywę zrealizować – mówi Radosław Kacprzak, Specjalista ds. Bezpieczeństwa Pracy z Provident Polska, pomysłodawca biegu.

W tegorocznej edycji wystartowało ponad 400 osób. To dwa razy więcej niż w poprzednim roku. – Tym razem zapisać mógł się każdy chętny, także spoza firmy. Dodatkowo za każdego pracownika Providentu, firma pokrywała koszt biegu – dopowiada Radosław Kacprzak.

Przed głównym biegiem odbył się bieg Super Bohaterów, który wystartował o godz. 11. Startowały w nim dzieci zawodników oraz wychowankowie Świetlicy Środowiskowej oo. Franciszkanów z Łodzi i Domu Dziecka numer 5. Podczas biegu dzieci były przebrane za postacie z bajek i komiksów.

- Biegło się ciężko, ale jest piękna pogoda i jestem bardzo zadowolony. Cieszę się, że pomagamy też innym dzieciom. Biegłem w ubiegłym roku, w tym roku też postanowiłem, ponieważ jest to bardzo fajna forma spędzania wolnego czasu. W szkole dużo biegam, chodzę na wszystkie zawody sportowe, więc do tego biegu byłem bardzo dobrze przygotowany – mówił 12-letni Janek.

Bieg główny wystartował o godzinie 13. w Lesie Łagiewnickim. Zawodnicy pobiegli na trasie o długości 5,5 km. W zawodach wzięli udział biegacze w kategoriach: open dla kobiet i mężczyzn, 40+, 90kg+, jak i zawodnicy nordic walking. Ponadto Provident zaprosił także topowych biegaczy z regionu łódzkiego (Łódź Gold Team) oraz uczestników VIP, za udział których firma także przekaże środki pieniężne na rzecz podopiecznych Fundacji Gajusz. W zawodach wzięli udział m.in. tacy sportowcy jak Agata Matejczuk, Iwona Guzowska, Piotr Kędzia, Filip Wypych, Małgorzata Pskit i Alicja Bednarek.

Pierwsze miejsce w kategorii mężczyzn zajął Grzegorz Petrusiewicz. - Nie było trudno wygrać biegu open. Miałem minutową przewagę i jeszcze spory zapas sił. Tydzień temu brałem udział w mistrzostwach polski i ten bieg to była dla mnie forma roztrenowania. Zostałem zaproszony przez Łódź Gold Team i wziąłem w nim udział, ponieważ cel charytatywny był dla mnie bardzo ważny – zapewniał zwycięzca.

Jedną z pierwszych kobiet, które dobiegły do mety, była Paulina Szymczak. - Biegam w czołówce województwa, więc bieg tutaj to była dla mnie wielka przyjemność. Zostałam zaproszona przez Łódź Gold Team i bardzo się cieszyłam, że dzięki mojemu startowi firma Provident może przekazać pieniądze na szczytny cel. Tydzień temu były Mistrzostwa

Polski, pod które się głównie przygotowywałam, więc myślę, że forma sprzed tygodnia pozostała.

Wszyscy uczestnicy dobiegli do mety zmęczeni ale i szczęśliwi. - Biegło się cudownie. Ogólnie w Lesie Łagiewnickim biega się najlepiej w całym województwie. To jest piękny teren, ale też wymagający. Zawsze jest fantastyczna atmosfera i to chyba najbardziej motywuje. Biorę udział w wielu biegach, ale szczególnie ważne są dla mnie te charytatywne, ponieważ jeżeli możemy przez pasję pomagać, to jest to jeszcze cudowniejsze i jeszcze bardziej motywuj – opowiadała swoje wrażenia Zuzanna Pawlikowska

Zebrane pieniądze, pozyskane m.in. ze sprzedaży pakietów biegowych, zostaną przekazane na konkretny cel związany z działalnością Fundacji Gajusz. - Przede wszystkim to wspaniała akcja, że biegamy, pomagamy, łączymy przyjemność z niezwykle pożyteczną sprawą, czyli pomagamy dzieciom nieuleczalnie chorym. Firma Provident przyszła do nas i poinformowała, że mają taki pomysł na akcje charytatywną, połączenie biegania ze zbiórką pieniędzy. Uzyskaną kwotę przeznaczymy na pomoc naszym książętom, czyli mieszkańcom pałacu przy ul. Dąbrowskiego. Zakupimy sprzęt medyczny, środki opatrunkowe, zapewnimy rehabilitacje i wszystko to, co pomaga naszym dzieciom by się rozwijały i aby każdy ich dzień był szczęśliwy i piękny – mówi Aleksandra Marciniak z Fundacji Gajusz.