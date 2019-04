Hospicjum ma stanąć w miejscu byłej jednostki wojskowej

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie chce w związku z tym przejąć wspomniane grunty od skarbu państwa. Wcześniej przez kilka lat próbowano je bezskutecznie sprzedać.

- Zawnioskowaliśmy do wojewody małopolskiego o przekazanie tego terenu pod budowę hospicjum - mówi Bartłomiej Gębala, wicestarosta chrzanowski.

Wojewoda wyraził chęć przekazania terenu po spełnieniu kilku warunków. Chce mieć pewność, że teren zostanie odpowiednio zagospodarowany. Starostwo musi przedstawić, w jaki sposób chce pozyskać środki na sfinansowanie budowy i na jakich zasadach ma funkcjonować hospicjum.

Na terenie po byłej jednostce wojskowej znajduje się obecnie kilka budynków. Są w bardzo złym stanie, wartościowe elementy ich konstrukcji zostały rozkradzione przez zbieraczy złomu. Brakuje także fragmentów ogrodzenia, a cały teren jest mocno zaniedbany.

Stare budynki trzeba będzie wyburzyć, a hospicjum budować od zera. Na razie nie wiadomo, ile to może kosztować. W starostwie trwają ustalenia dotyczące parametrów budynku i tego, ilu będzie on mógł pomieścić podopiecznych. W budżecie na ten rok starostwo zarezerwowało na realizację tego zadnia 150 tys. zł.

- Dzięki temu wykonany zostanie projekt wraz z dokumentacją techniczną - tłumaczy Bartłomiej Gębala.

Inwestycja pochłonie co najmniej kilka milionów złotych, co dla budżetu starostwa oznacza duże obciążenie. Realizacja miałaby zostać rozłożona na kilka lat. W starostwie liczą, że do budowy dorzucą się także gminy, których mieszkańcy mają korzystać z hospicjum. Kluczowe będzie jednak pozyskanie pieniędzy ze źródeł zewnętrznych.

- Analizujemy możliwości skorzystania z dofinansowania. Istnieją programy, z których możemy otrzymać pieniądze, oczywiście jeśli nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony - dodaje Bartłomiej Gębala.

Starostwo zrezygnowało natomiast z uruchomienia Klubu Senior Plus, który miał działać w budynku po byłym liceum na os. Siersza w Trzebini. Na ten cel udało się pozyskać rządową dotację w wysokości 150 tys. zł. Nowe władze powiatu po przeliczeniu wszystkich kosztów odstąpiły jednak od kontynuacji tej inwestycji.

- Koszty utrzymania klubu seniora, z którego korzystałoby 15 osób, są zbyt wysokie. W skali trzech lat starostwo musiałoby dołożyć ok. 1 mln zł - tłumaczy wicestarosta.

Otrzymana dotacja pozwoliła na odnowienie jedynie części budynku. Tymczasem okazuje się, że całość wymaga gruntownego remontu. Uznano, że lepiej będzie zwrócić otrzymane pieniądze niż dokładać kolejne, tym bardziej, że budynek generuje duże koszty. Rocznie na utrzymanie nieruchomości potrzeba ok. 200 tys. zł. Poprzednie władze powiatu próbowały już ten budynek wydzierżawić lub sprzedać, jednak chętnych nie było. Teraz znalazł się zainteresowany. Nieruchomość ma w ramach trzyletniej dzierżawy trafić w ręce Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Edison” w Chrzanowie, która potrzebuje większego obiektu do rozwoju działalności.

