Gwiazdy i celebryci związani z powiatami Małopolski zachodniej

Bulowice. Groźny pożar przydomowego garażu. Duże straty

Sławomir Bromboszcz

Doszczętnie spłonął przydomowy garaż na ul. Stara Droga w Bulowicach (gm. Kęty). Nadpalony został także przylegający do niego dom oraz pobliska stodoła. Ponadto uszkodzone został dwa samochody. Do pożaru doszło we wtorek o godz. 18. Na miejsce, by walczyć z ogniem przybyło aż 13 ...