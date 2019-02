Grypa zbiera śmiertelne żniwo. Są ofiary w Małopolsce

– Od początku roku na grypę i jej powikłania w Małopolsce zmarły trzy osoby. Dwa zgony odnotowano w Krakowie, jeden w Oświęcimiu – informuje Jacek Żak, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Śmiertelne ofiary tej choroby w naszym regionie to 40-letnia kobieta, u której lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego potwierdzili tzw. świńską grypę, wywołaną wirusem typu A/H1N1, oraz dwóch starszych mężczyzn w wieku 68 i 81 lat. Wszyscy cierpieli także na inne schorzenia, ale bezpośrednią przyczyną ich zgonów były właśnie spustoszenia wywołane przez grypę.

Z danych Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w całym kraju tylko przez ostatnich pięć tygodni (od 1 stycznia do 7 lutego) wirus zabił aż 23 osoby. To najgorszy wynik od lat. W tym samym okresie poprzedniego roku nie zmarł nikt, w 2017 r. doszło do 12 zgonów, w 2016 r. – do 8. Agresywne szczepy wirusa częściej prowadzą też do groźnych powikłań. Od początku stycznia lekarze w całej Polsce skierowali do szpitali już 4,5 tys. osób – o ponad tysiąc więcej niż przed rokiem. Chorzy trafiają na oddziały najczęściej z powodu problemów z układem oddechowym, m.in. z zapaleniem płuc, do którego może prowadzić bagatelizowana grypa.