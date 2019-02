Grypa Pocztowych Gołębi. Pracownicy poczty masowo biorą zwolnienia lekarskie. Strajk?

Jak informują pocztowcy, kilkadziesiąt miast dotknęła już epidemia „Grypy Pocztowych Gołębi”, jak to zjawisko nazywają sami pocztowcy.

Między innymi w Andrychowie i w Wadowicach pocztowcy, zamiast roznosić listy i paczki, masowo udają się do lekarza i trafiają na chorobowe. Podobnie jest w Trzebini, zgłoszenia są też w innych miast Małopolski. Absencje, zdaniem organizatorów, przekraczają 40 proc.

Listonosze chcą 1 tys. zł brutto podwyżek i końca bezpłatnych nadgodzin.

Za akcją stoi nieformaalna grupa Listonosze Polska:

"Wirus atakuje coraz większą ilość pracowników w całej Polsce, którzy przemęczeni warunkami pracy udają się masowo do lekarzy" - czytamy na jednym z branżowych profili na Facebooku. "Zamierzacie również zadbać o swoje zdrowie i cokolwiek zmienić na Poczcie, czy nadal potulnie uginacie karki i zgadzacie się na wyzysk, mobbing i traktowanie jak woły robocze?" - piszą pracownicy.

"Pragniemy zapewnić, że Poczta Polska działa zgodnie z przepisami kodeksu pracy, a jako instytucja zaufania publicznego jest szczególnie wrażliwa na wszelkie przypadki łamania prawa pracy i naruszania etyki zawodowej.(...) Pracownicy firmy mogą liczyć na nagrody jubileuszowe, wypłacane osobom, które pracują w firmie najdłużej" - pisze Poczta Polska w swoim oświadczeniu dotyczącym "grypy gołębi pocztowych".

I dodaje, że w 2018 roku wynagrodzenie zasadnicze na Poczcie wzrosło o 7 proc. - do minimalnych 2,5 tys. zł brutto. Do tego dochodzą dodatki: premia do 273 zł brutto miesięcznie, dodatek stażowy (od 3 do 20 proc. podstawy) i trzynastka.

