Grypa panoszy się w Małopolsce. Jest coraz więcej zachorowań!

Jawiszowice. Zbiórka na nowy wózek dla Bartosza Łęckiego

Monika Pawłowska

Bartosz Łęcki z Jawiszowic, kiedy się urodził, ważył trochę ponad 1200 gramów. Teraz ma 12 lat i jest to już duży chłopak. Wyrósł z dotychczasowego wózka inwalidzkiego. Potrzebuje nowego, który jest przystosowany do przewozu respiratora. Chłopiec musi mieć to urządzenie przy sob...